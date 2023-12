Una veloce perturbazione di origini atlantiche sta interessando la Liguria e determinerà una fine d’anno con molte nubi e piogge sparse. Già da domani, primo dell’anno, però, è atteso un miglioramento che proseguirà nei giorni successivi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 31 Dicembre 2023

Al primo mattino delle piogge interesseranno gli estremi della regione, fenomeni più sporadici altrove.

Nel corso della mattinata concentrazione delle precipitazioni sul settore centro-orientale, mentre delle aperture interesseranno l’estremo ponente, i versanti padani più occidentali e le Alpi Liguri.

Nel pomeriggio piogge intermittenti sul centro-levante con fenomeni più continui e consistenti nelle zone interne, a ponente nuvolosità irregolare accompagnata da isolati e sporadici sgocciolii.

Sull’Appennino orientale quota neve che si attesterà oltre i 1600/1800 metri.

Infine, nel corso della serata ultimi rovesci nelle zone interne del levante, precipitazioni pressoché assenti sul resto della regione con ampie schiarite in avanzamento da ovest.

Venti tra la notte ed il mattino deboli da nord sul centro-ponente, da sud/sud-est a levante. A seguire tenderanno a rinforzarsi ed a disporsi dai quadranti meridionali ovunque, sono attese raffiche di forte intensità, specie in prossimità dei rilievi del settore centro-orientale ed al largo. In serata rotazione a nord ad iniziare dal centro-ponente regionale.

Mare in aumento a mosso, fino a molto mosso al largo e sul levante.

Temperature minime in aumento nelle zone interne, pressoché stabili sulla costa. Massime in lieve calo ovunque.

Costa: Min: +9/+13°C – Max: +12/+15°C

Interno: Min: +1/+10°C – Max: +6/+12°C