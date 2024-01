Il 2024 inizia con un netto miglioramento delle condizioni meteo anche se i flussi di aria umida proveniente dall’atlantico continueranno a portare un pò di variabilitià, specie nei prossimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 1 Gennaio 2024

Residui annuvolamenti sul levante tra nottata e mattinata. Tempo in miglioramento altrove con ampie schiarite e alba del 2024 generalmente soleggiata.

Pomeriggio con poche nubi di passaggio sull’intera regione e tempo generalmente soleggiato.

Venti tra la notte ed il mattino deboli, con locali lievi rinforzi, da nord. Dal pomeriggio tenderanno a disporsi con rotazione ciclonica sul Golfo. Tesi da sud-ovest al largo come da avviso.

Mare generalmente mosso, localmente molto mosso sul levante. Molto mosso o localmente agitato al largo del Golfo.

Temperature minime in calo nelle zone interne, pressoché stabili sulla costa. Massime stazionarie ovunque.

Sulla costa temperature minime tra +8/+13°C e massime tra +12/+15°C

Nell’interno temperature minime tra -1/+9°C e massime tra +6/+12°C