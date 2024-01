Correnti umide di origine atlantica continuano ad interessare la Liguria portando nuvolee piovaschi, soprattutto a Levante. Torna un tempo mite ma caratterizzato da condizioni di cielo coperto.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 2 Gennaio 2024

Liguria nuovamente divisa in due con nuvolosità più concentrata a levante e più irregolare a ponente, dove al mattino prevarranno i momenti soleggiati.

Dal tardo pomeriggio / sera precipitazioni tra Tigullio e Spezzino, specialmente nelle zone più interne, dove potranno assumere carattere di rovescio.

Venti di libeccio attivo al largo teso, scirocco di ritorno su Golfo di Genova e Riviera di Levante. Flussi in intensificazione dal pomeriggio, rinforzi come da avviso.

Mare inizialmente molto mosso al largo, mosso altrove; tendente ad agitato dal pomeriggio al largo sul Golfo e settore est, picco d’onda intorno ai 3 m.

Temperature minime in temporaneo calo sui rilievi; massime stazionarie o in aumento sull’Appennino occidentale.

Sulla costa temperature minime tra +9/+12°C e massime tra +13/+15°C

Nell’interno temperature minime tra +2/+9°C e massime tra +9/+12°C