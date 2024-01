Alcune deboli perturbazioni stanno per interessare marginalmente la Liguria, portando passaggi nuvolosi e isolati piovaschi, in attesa di un più forte peggioramento del tempo previsto per la giornata di venerdì 5 gennaio.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 3 Gennaio 2024

Al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso da Savona verso Levante, sereno o poco nuvoloso, invece, a Ponente.

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità andrà gradualmente diradandosi anche sul centro levante ove ci aspettiamo ancora cielo al più irregolarmente nuvoloso. Sereno o al più velato su Imperiese

Venti moderati o al più tesi da sud-est sul settore centrale, più deboli altrove. Libeccio forte al largo fino a burrasca nel pomeriggio.

Mare molto mosso, ma anche agitato al largo e sui bacini di Levante.

Temperature stazionarie

Sulla costa temperature minime tra +6/+10°C – Max: +12/+15°C

Nell’interno temperature minime tra +0/+7°C – Max: +9/+12°C