Genova – Purtroppo non c’è stato niente da fare per Massimo Salomone, l’uomo di 60 anni che era stato investito venerdì in via Linneo a Rivarolo.

Le condizioni dell’uomo erano apparse fin da subito gravi, con il soccorso da parte dei sanitari del 118 e il successivo trasporto d’urgenza all’ospedale di San Martino, dove è entrato subito in coma.

Il 60enne, purtroppo, è deceduto dopo due giorni di agonia.

Nei momenti successivi all’incidente, la polizia locale ha effettuato i rilievi necessari a chiarirne la dinamica.