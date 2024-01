Savona – Era appena uscito da una discoteca con la fidanzata il ragazzo accoltellato nella notte, in circostanze ancora da chiarire, nella zona della Darsena.

Il giovane, in compagnia della ragazza, stava camminando in calata Pietro Sbarbaro quando è stato raggiunto da un altro giovane che gli avrebbe sferrato un fendente all’addome con una lama che ha perforato la carne ma senza colpire organi vitali.

Il ragazzo si è accasciato a terra, perdendo molto sangue e tra le urla della fidanzata che hanno richiamato l’attenzione di altre persone che subito sono intervenute in suo soccorso.

Sul posto sono accorsi anche i mezzi delle forze dell’ordine e l’ambulanza del 118 che ha trasportato velocemente il ferito all’ospedale san Paolo, in codice rosso, il più grave.

Qui i medici hanno eseguito un delicato intervento salvando la vita al ragazzo che ora si trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

Indagini in corso per ricostruire quanto avvenuto e per identificare l’aggressore mentre divampano ancora le polemiche sulla sicurezza delle notti savonesi dopo la lunga serie di episodi di violenza più o meno grave.