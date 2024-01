Genova – Un nuovo intervento a tempo di record per l’alberello che in Spianata Castelletto ha soppiantato l’enorme pino secolare abbattuto tra le polemiche prima di Natale. Il piccolo albero, soprannominato ironicamente “Pino Junior” e “Pinetto” si è abbattuto forse per le forti raffiche di vento o per l’azione di qualche teppista e subito è partito l’allarme dei social con i residenti che temevano che cadesse.

I tecnici del Comune hanno “raddrizzato” l’alberello ed hanno costruito una sorta di palizzata di sostegno cui è stato legato “Pinetto” per evitarne una nuova pericolosa inclinazione.

Non è dato sapere chi o cosa abbia causato la prima “anomalia” ma ora sarà certamente più difficile che la pianta, seppur striminzita rispetto al secolare abete monumentale, possa subire nuovi danni.

L’intervento a tempo di record non ha soddisfatto però tutti e sui social si leggono ancora polemiche roventi sulla decisione di impiantare un alberello che impiegherà decenni solo per diventare un albero degno di questo nome.

Impietosamente i “contrari” all’abbattimento della pianta originale, pubblicano sui social le foto in cui “Pinetto” viene messo a confronto con il magnifico albero che è andato a sostituire.