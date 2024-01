Genova – Molta paura ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per il pedone segnalato ieri sera mentre camminava sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia all’altezza del casello di Pegli, in direzione ponente.

Diversi automobilisti hanno chiamato il 112 per avvisare dello strano personaggio che camminava a lato della strada e subito è stata inviata sul posto un’auto della polizia stradale che lo ha intercettato e convinto a fermarsi per l’identificazione.

Non è chiaro se si trattasse di una persone con qualche problema o se, invece, si tratti di un Migrante che sperava di poter raggiungere il confine con la Francia come purtroppo spesso succede ma nella zona dell’Imperiese.

La distanza dal confine è infatti troppo elevata e difficilmente la persona poteva pensare di passare inosservata per tutto il tragitto.

Potrebbe trattarsi di un Migrante “scaricato” da qualche camion e tradito dal suo accompagnatore.

Le indagini chiariranno il mistero.

(Foto di Archivio)