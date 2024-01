Imperia – Verrà trasferito domattina al reparto di sicurezza dell’ospedale San Martino di Genova Aberto Scagni il 42nne condannato a 24 anni di reclusione per l’omicidio della sorella Alice e massacrato di botte nella cella del carcere di Valle Armea.

Scagni si è ripreso dalle gravi lesioni subite e verrà trasferito al San Martino per proseguire la riabilitazione in attesa di tornare in carcere una volta guarito del tutto.

Difficilmente, però tornerà nel carcere genovese di Marassi dove era stato aggredito una prima volta.

Trasferito a Valle Armea era stato nuovamente aggredito da due detenuti compagni di cella che lo hanno massacrato di colpi provocandogli lesioni che potevano essere mortali.

Soccorso dagli agenti di sicurezza, Scagni era stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Imperia dove era stato messo in coma farmacologico per agevolare la guarigione.

Probabilmente ora verrà trasferito al carcere di Torino, una volta avute tutte le autorizzazioni.

Nel maggio 2022 Scagni aveva ucciso a coltellate la sorella Alice dopo l’ennesima lite per futili motivi e in un eccesso d’ira causato da problemi psichiatrici.