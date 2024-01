Genova – L’ennesimo furto in un appartamento si è verificato nella giornata di ieri, giovedì 18 gennaio, all’interno di un’abitazione in via Pisa in Albaro.

Una volta rientrata a casa, la residente di 58 anni avrebbe visto l’appartamento a soqquadro e la finestra forzata. Da lì la chiamata alle forze dell’ordine, intervenute pochi minuti dopo. Secondo una prima stima, sarebbero stati sottratti gioielli e orologi per un valore di circa 40mila euro.

La polizia ha avviato le indagini per risalire ai responsabili. Con ogni probabilità, verranno visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.