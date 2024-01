Genova – Prosegue per altre tre sere, fino a giovedì 25 gennaio, la chiusura anticipata della metropolitana già iniziata ieri. Il servizio sarà sospeso per le ormai solite opere di manutenzione sulla linea e per proseguire i lavori della fermata di Corvetto. Continuano, quindi, i disagi per i cittadini.

L’ultima partenza è prevista dalla stazione di Brin alle 21:10 e da quella di Brignole alle 21:17.

Il collegamento con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 degli autobus, la quale però effettua la partenza da Caricamento e non da Brignole.