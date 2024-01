Genova – Riapre il supermercato Coop del Terminal Traghetti e tornano al lavoro i dipendenti che erano stati costretti ad un “trasloco” in altre strutture a causa dei danni causati da un incendio.

Il centro commerciale del Terminal Traghetti ha riaperto i battenti già da qualche giorno e il supermercato Coop lo ha seguito seppur in modalità ridotta a causa di lavori ancora in corso.