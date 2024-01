Genova – Versione di Greco al Liceo Classico, Matematica al liceo Scientifico, Lingua e cultura straniera 3 al Linguistico. Sono le “seconde materie” estratte questa mattina per la prova scritta della Maturità 2024 che vedrà anche Scienze umane all’omonimo liceo, Economia Aziendale per gli istituti tecnici a indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi e reti per entrambe le articolazioni dei tecnici a indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ed ancora Topografia per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. La prima prova mercoledì 19 giugno con lo scritto di Italiano nelle varie versioni: riassunto, tema o articolo e poi, il giorno successivo sempre alle 8,30, la seconda prova a seconda dell’indirizzo di Studi.

Prova di italiano che verrà corretta da un membro interno della commissione di esame mentre per la seconda interverrà un commissario esterno.

Non cambia invece la composizione della Commissione esaminatrice che avrà un presidente scelto tra i docenti esterni alla scuola e poi tre membri interni e tre esterni