Bolano (La Spezia) – Attimi di grande paura ed apprensione si sono vissuti nel corso della scorsa notte nella frazione di Ceparana, nel territorio comunale di Bolano.

Per motivi ancora da chiarire, un uomo avrebbe estratto la pistola durante una litigata e avrebbe sparato a due persone, colpendole. L’uomo è stato fermato poco distante dai carabinieri giunti sul posto ed immediatamente arrestato.

Fortunatamente, le due persone colpite non si troverebbero in pericolo di vita. Per entrambi, però, si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso da parte dei sanitari del 118.