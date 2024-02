Albenga (Savona) – Una mini lepre semi assiderata è stata salvata dai volontari dell’Enpa di Savona ed affidata alle cure del Cras, il centro di recupero animali selvatici.

I leprotto (Sylvilagus floridanus) è stato trovato disidratato e in stato di ipotermia e trasferito al Cras dove è stato immediatamente messo in camera calda per ripristinare la temperatura corporea e cercare di stabilizzare le condizioni generali.

Attualmente il personale del Cras lo sta alimentando artificialmente in quanto non è in grado di farlo autonomamente.

Le minilepri sono animali bellissimi, ma altrettanto delicate e fortemente soggette a stress.

Ricordiamo sempre di chiamare immediatamente in caso di avvistamento e ritrovamento di animali in difficoltà e di evitare di toccare o maneggiare animali se non strettamente necessario per la loro salvezza; spesso si tratta di cuccioli alle prime esplorazioni che non necessitano di intervento.