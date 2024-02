Genova – Continueranno a pagare il biglietto del treno gli anziani over70 cui era stata promessa invece la gratuità con il city pass di AMT ed occorrerà almeno un mese per chiarire il rapporto tra l’azienda di trasporto pubblico genovese e la compagnia che gestisce la rete ferroviaria. Resta caotica la vicenda del mancato accordo tra AMT e Trenitalia che, di fatto, ha mandato all’aria il piano del Comune che prevedeva la gratuità del bus e del treno per gli under14 (sul percorso casa scuola) e degli over70 nel percorso cittadino. Un piano che era già stato comunicato ai Cittadini e che ha attivato una corsa agli abbonamenti che non ha precedenti nel capoluogo ligure.

Solo dopo le code chilometriche e l’ondata di City Pass emessi, però, si è scoperto che l’accordo non c’era e che Trenitalia continuava a multare chi saliva sul treno esibendo l’abbonamento pensando di viaggiare gratuitamente.

Ieri l’incontro al vertice tra Comune, AMT e Trenitalia e l’azienda di trasporto ferroviario ha chiarito l’equivoco sostenendo il mancato saldo delle spettanze, da parte del Comune, per il precedente accordo sul biglietto integrato.

Il Comune di Genova, insomma, dovrebbe diversi milioni di euro a Trenitalia e anche su questo non ci sarebbe accordo per una “differenza di calcolo”.

Di qui la decisione, presa ieri, di affidare all’Università di Genova una super-consulenza (gratuita?) per il calcolo delle spettanze e di rivedersi tra un mese con un’ipotesi di accordo per calcolare il pregresso e un’accordo che chiarisca la gratuità o meno per i City pass già venduti.

Nel frattempo le opposizioni in Regione e Comune continuano a denunciare lo scandalo dell’errata comunicazione ai Cittadini e il fatto che il biglietto del Bus salga a 2 euro per tutti e le associazioni dei Consumatori affilano le armi e ipotizzano un esposto alla Magistratura e all’AgCom, l’agenzia delle Comunicazioni che ha già inflitto una multa da un milione di euro per Chiara Ferragni, l’influencer sanzionata per “pubblicità ingannevole” per la nota vicenda dei panettoni Balocco.