Sanremo – La decisione di Annalisa di non scendere le scale del Teatro Ariston, per il Festival ha scatenato una raffica di gossip, specie sui social, con Fan e “fuffologi” impegnati nelle interpretazioni più assurde sulla scelta dell’artista e così è stata proprio lei, la diretta interessata, a sciogliere le riserve e a spiegare, come mai ha deciso di evitare le scale del palco più famoso e celebrato d’Italia.

La scena, con Annalisa che evita accuratamente la scalinata dell’Ariston, non è passata inosservata e subito dopo il suo ingresso sul palco, il mondo social è entrato in fermento domandandosi come mai.

L’interpretazione più ovvia è stata quella di una possibile gravidanza – come se una donna incinta non potesse salire e scendere le scale – e per motivi diversi la fantasiosa interpretazione dei fatti si è trasformata in pochi secondi in un Gossip.

La maggior parte dei Media specializzati ha iniziato a rilanciare la notizia confermano in qualche modo la ridicola convinzione che un “sobbalzo” possa avere influenza su un piccolo feto in formazione, avvolto in una placenta piena di liquido contenuta in un utero all’interno di un grembo.

E proprio per questo la reazione di Annalisa è stata divertita e la cantante, tra le risate, ha escluso di essere incinta e ha precisato che, nel caso, sarebbe stata lei ad annunciarlo dal palco.

Annalisa ha invece spiegato che lo scorso anno, durante una prova, è caduta scendendo dalle scale del Teatro e si è molto spaventata ed ha preferito non caricare di quella preoccupazione la sua mente già sovraccarica di stimoli per l’avvio della gara canora.

Nessuna gravidanza, dunque, per Annalisa e nessuna preoccupazione – peraltro da leggende metropolitane – di perdere il “pargolo” in arrivo.