Genova – Si erano nascosti in un B&B genovese i tre responsabili di furti e rapine nel milanese ricercati dalle forze dell’ordine e scoperti dai carabinieri di Genova durante un controllo.

I quattro, tra i 20 e i 63 anni, viaggiavano su un’auto che è stata fermata in piazza Cavour.

Nel mezzo sono stati trovati oggetti di dubbia provenienza com e una radio portatile, vari

cellulari, una piccola somma di denaro e capi di pelletteria

I successivi accertamenti hanno permesso di individuare il B&B nel quale i tre alloggiavano e dove sono stati rinvenuti oltre 100 capi di abbigliamento e occhiali, di note marche, con placca antitaccheggio manomessa, più 3600€, provento dell’illecita attività.

La merce risultata rubata è stata sequestrata e i quattro fermati con l’accusa di rapina e ricettazione.