Genova – Proseguono le indagini delle forze dell’ordine sulle due rapine ai danni di altrettanti commercianti avvenute negli ultimi giorni nel quartiere Carignano. In entrambe i casi, ad agire, sarebbero stati due uomini armati di coltello, il primo alto e con carnagione olivastra e il secondo basso e tarchiato.

Il primo colpo domenica pomeriggio ai danni di una Farmacia di via Innocenzo IV con il rapinatore che punta il coltello verso la farmacista e le intima di consegnare il denaro e di non guardarlo in viso, probabilmente sperando che la vittima della rapina non ricordasse poi elementi utili alle indagini.

Il secondo colpo in un market di via Bixio, con il rapinatore sempre armato di coltello.

Nella stessa giornata colpito da ignoti malviventi, pur con modalità diverse, anche uno studio dentistico.

Tra i commercianti serpeggia la paura e lo stupore per il rapido declino delle condizioni di relativa sicurezza in cui si viveva e lavorava sino a poco tempo fa, ormai solo un ricordo.

Un quartiere in allarme che si risveglia non più sicuro e dove la micro criminalità aumenta costantemente vittima, come altri nei quali si lamenta lo stesso fenomeno, della concentrazione dei controlli nella zona del centro storico dove pattugliamenti e presenza massiccia delle forze dell’ordine hanno forse “dirottato” troppe forze in campo.