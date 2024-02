Genova – Una manifestazione con presidio e blocco del traffico in corso Europa, sotto la sede Rai Liguria per protestare contro la censura ai danni degli artisti che hanno protestato al Festival di Sanremo contro la guerra in Palestina e l’uccisione di decine di migliaia di civili innocenti e la decisione di trasmettere un comunicato nel quale si accoglie la “versione” dell’ambasciatore israeliano in Italia senza diritto di contradittorio con chi mesi chiede un cessate il fuoco e il ritiro delle forze di occupazione israeliane in territorio palestinese.

La manifestazione ha bloccato a lungo corso Europa chiedendo che nel TG serale venisse letto un comunicato di protesta contro le scelte Rai.

La manifestazione potrebbe proseguire ad oltranza sino a quando l’emittente non trasmetterà il comunicato.

(foto di Archivio)

L’intervento sui social di Marta Collot di Potere al Popolo