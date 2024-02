Genova – Indagini in corso per l’incidente mortale avvenuto questo pomeriggio in via Perlasca, in Valpolcevera, in cui ha perso la vita Davide Magliulo, 50 anni.

Il motociclista avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo mentre percorreva la strada di sponda sinistra, finendo rovinosamente a terra. Nell’impatto avrebbe riportato un forte trauma cranico che ne ha provocato il decesso anche se non si esclude che l’uomo sia stato vittima di un malore.

Soccorso e rianimato dall’ambulanza del 118 intervenuta, l’uomo non ha più ripreso conoscenza ed è stato dichiarato deceduto.

Sul posto anche la pattuglia della polizia locale che ha poi avviato le prime verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.

Via Perlasca è rimasta chiusa a lungo per poter procedere alle operazioni di soccorso e poi la bonifica.