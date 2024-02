Genova – L’ombra della malavita organizzata rumena dietro al pestaggio di alcuni camionisti avvenuto nei piazzali di sosta del Porto di Prà in via don Giovanni Verità a Voltri. A denunciare spedizioni punitive contro chi si ribella a furti di carburante e di pezzi di ricambio un gruppo di autotrasportatori che sono finiti all’ospedale, con lesioni anche serie alle gambe e alle braccia a seguito di un violento pestaggio ad opera di una decina di uomini mascherati.

Il pestaggio è avvenuto di notte ed ha visto presi di mira un gruppo di camionisti che da qualche tempo aveva iniziato a lamentare il furto di carburante e altri furtarelli ogni volta che si fermavano in attesa di poter caricare container e merci al Terminal PSA di Prà-Voltri.

Angherie ma anche veri e propri “pizzi” chiesti per evitare conseguenze peggiori e che avevano spinto alcune delle vittime, in gran parte straniere, a rivolgersi ai carabinieri per chiedere protezione e indagini.

Poco tempo dopo i “contatti” sarebbe avvenuta la spedizione punitiva.

L’episodio ha suscitato molta apprensione tra gli operatori del settore e tra i residenti della zona che da tempo lamentano strani movimenti all’interno del posto di Prà e sulle piattaforme che fanno da ricovero e posteggio per i camionisti