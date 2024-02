Riomaggiore (La Spezia) – Si è sentita male lungo il sentiero che porta a Punta Castagna ed è stata soccorsa via mare dai Vigili del Fuoco. Una brutta avventura fortunatamente a lieto fine per una turista di 65 anni che ieri pomeriggio è stata colpita da un malore durante una escursione nella zona delle Cinque Terre.

La donna è stata soccorsa prima via terra dalle squadre di soccorso e poi, per accelerare il trasferimento in ospedale, è stata portata in riva al mare dove l’attendeva il gommone attrezzato dei Vigili del Fuoco che l’ha trasferita velocemente al porticciolo di Portovenere dove era già in attesa un’ambulanza.