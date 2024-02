Moneglia (Genova) – Ha ritrovato il cane, scomparso da 4 giorni, in un dirupo e per cercare di salvarlo è rimasto intrappolato anche lui. Brutta avventura fortunatamente a lieto fine per un cagnolone e il suo padrone.

L’uomo, dopo 4 giorni di ricerche del cane scomparso lo ha rintracciato in fondo ad un dirupo e senza pensarci troppo ha cercato di scendere per recuperarlo. Purtroppo, però, dopo pochi minuti di arrampicata ha capito che non sarebbe riuscito a risalire e così ha deciso di chiamare aiuto con il cellulare.

La chiamata al 112 è stata dirottata ai Vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari che hanno fatto il duplice salvataggio. Grazie all’uso della scala italiana e delle tecniche alpinistiche, hanno raggiunto la coppia e portata in salvo in buone condizioni di salute.

(Foto dei Vigili del Fuoco)