Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo slitta verso ovest lasciando spazio all’arrivo di una perturbazione che dovrebbe arrivare già domani, giovedì.

Per oggi, dunque, ultime ore di sole e di bel tempo stabile prima di tornare al clima invernale e piovoso.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 21 Febbraio 2024

Al mattino alternanza tra sole e velature soprattutto sul centro ponente, maggiori schiarite invece a Levante.

Velature più diffuse nel pomeriggio, prima di un deciso aumento della nuvolosità dalla serata.

Venti inizialmente deboli dai quadranti settentrionali, in rotazione a SW e in intensificazione fino a moderati dal pomeriggio.

Mare inizialmente poco mosso, fino a molto mosso a Ponente dalla serata.

Temperature in calo, in particolare nei valori massimi

Sulla costa avremo valori minimi tra +7/+12°C e massimi tra +12/+16°C

Nell’interno avremo invece temperature minime tra -1/+7°C e massime tra +8/+15°C