Imperia – E’ andato a mettere ordine nella casa del nonno defunto ed ha trovato una bomba a mano in un cassetto.

Ritrovamento decisamente curioso per un residente del Parasio, a Porto Maurizio, nel comune di Imperia, che dovendo sgomberare e riordinare la casa del nonno ha trovato l’ordigno bellico conservato in un cassetto come se si trattasse di un normale souvenir.

L’ordigno era in buone condizioni di conservazione e probabilmente nella possibilità di esplodere con conseguenze facilmente intuibili.

La persona fortunatamente non l’ha maneggiata ed ha subito chiamato il 112 che ha inviato gli artificieri.

La bomba è stata trasferita in un luogo sicuro per essere disinnescata.

In caso di ritrovamento di oggetti potenzialmente esplosivi occorre chiamare subito il 112 e non tentare di rimuovere o sostare quanto ritrovato.