Crocefieschi (Genova) – Momenti di paura, questa sera, nel paese dell’entroterra genovese dove una frana si è abbattura sull’abitato intorno alle 20,30. Alcuni grossi sassi sono caduti sulla scuola del paese sfondando alcune pareti. Fortunatamente nell’edificio non si trovava nessuno ma la paura è stata tanta perché il rumore della frana ha richiamato l’attenzione di molte persone che si sono riversate in strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile per assicurars che non ci fossero persone coinvolte o pericoli imminenti per la popolazione.

La frana ha danneggiato la scuola ma anche due abitazioni che sono state evacuate per precauzione.

Per la giornata di domani sono state sospese tutte le attività scolastiche e il personale invitato a restare a casa.