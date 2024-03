Sono stati stanziati oltre 2,5 milioni di euro per la pulizia, la sicurezza, l’accessibilità e i ripascimenti delle spiagge dei comuni costieri in Liguria, con un incremento di quasi 150mila euro rispetto al 2023

Nel dettaglio, il finanziamento è suddiviso in 1,8 milioni di euro per il ripascimento in 60 comuni, 302mila euro per la pulizia delle spiagge in 17 comuni, 288mila euro per la sicurezza in 13 comuni e 148mila euro per garantire l’accessibilità in 12 località del territorio regionale.