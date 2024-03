Genova – Cordoglio e ricordi commossi, sulle pagine social del quartiere di Castelletto, per Matteo, il fioraio di Spianata Castelletto trovato morto per strada, all’angolo tra via Costa e via Cancellieri, in circostanze ancora da chiarire.

L’uomo aveva perso da poco il padre ed aveva diversi problemi di salute e il quartiere lo ricorda commosso con una serie di manifestazioni di vicinanza e di dolore.

Nel frattempo proseguono le indagini sul ritrovamento dell’uomo ormai cadavere e probabilmente sarà l’autopsia a chiarire con certezza le cause della morte.

Per ora resta il cordoglio e la straordinaria serie di manifestazioni di affetto che ricordano l’uomo al lavoro, professionista nella composizione floreale e cuore gentile che regalava fiori ai bambini di passaggio.