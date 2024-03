Albenga (Savona) – Hanno litigato per strada e lei ha ferito il fidanzato con un oggetto tagliente e all’arrivo dei carabinieri si è scoperto che lui era evaso e lei ha aggredito i militari finendo arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Una nottata movimentata quella dei carabinieri chiamati in via Torino per sedare quell che sembrava una lite tra fidanzati.

Le urla in strada hanno fatto scattare le chiamate dei vicini di casa al 112 ma, al loro arrivo, i militari hanno scoperto che la ragazza, 22 anni, aveva colpito il compagno di 20 anni con un oggetto tagliente e il giovane aveva la faccia insanguinata.

Il ragazzo, alla vista delle sirene, ha iniziato a fuggire ma è stato bloccato e ricondotto accanto alla giovane che, alla vista delle divise si è scagliata contro gli operatori con insulti prima e poi con calci e pugni, forse nell’intento di liberare il compagno.

Nel tentativo di fermare la ragazza, un militare è stato anche morsicato ad una gamba.

Riportati tutti alla calma si è scoperto che il ragazzo ferito era stato messo agli arresti domiciliari e non avrebbe dovuto trovarsi per strada e la giovane è stata fermata per le violenze.