Genova – Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto all’interno dell’area di sosta riservata ai camper che si trova alle spalle di corso Quadrio, per la precisione in via della Marina.

Nel pomeriggio di ieri due proprietari dei mezzi avrebbero denunciato un furto all’interno dei rispettivi veicoli. Sono stati sottratti contanti, uno stereo e un computer portatile.

Sono state avviate le indagini da parte delle forze di polizia. Nelle prossime ore potrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, al fine di risalire all’identità dei malviventi che si sono introdotti nei camper.