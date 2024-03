Genova – Una assemblea della Valbisagno per dire No al taglio delle linee collinari di AMT e alla decisione del Comune di portare tutti i capolinea in piazza Galileo Ferraris. Si terrà questa sera, dalle ore 18, presso il circolo Floris, accanto ai giardini pubblici, l’attesa riunione per organizzare la risposta delle zone collinari di Marassi e Quezzi contro da scelta di non far più arrivare a Brignole le tante linee che servono le zona alte dei quartieri. Decisione propedeutica all’arrivo in piazza Galileo Ferraris di uno dei quattro assi del trasporto pubblico ideato dall’amministrazione del sindaco Bucci.

Secondo gli organizzatori dell’assembea, infatti, non c’è abbastanza informazione sui cambiamenti che arriveranno nei vari quartieri a seguito della trasformazione delle linee di trasporto pubblico e, in particolare, si perderà appunto la possibilità di arrivare a Brignole con un unico autobus ma sarà necessario cambiare anche più volte, si perderà la coincidenza con la Metropolitana a Borgo Incrociati/Brignole, che la piazza Galileo Ferraris diventerà un punto di convergenza delle linee di molti bus con il rischio di pesante inquinamento per la scuola e per i giardini pubblici ed ancora che si perderà gran parte dei posteggi attualmente presenti nella piazza e nel tratto terminale di corso Sardegna.

L’assemblea, organizzata dal comitato di quartiere Sconquasse, chiederà al Comune di rendere più partecipate le decisioni e di ascoltare di più il territorio per evitare di far calare dall’alto decisioni non gradite alla popolazione residente.