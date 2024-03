Genova – Ancora un inizio settimana in salita per chi viaggia in autostrada a causa di una serie di incidenti sulla A10 Genova – Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Genova Prà in direzione ponente.

Intorno alle 7 il primo incidente con diverse vetture coinvolte.

Pesanti le ripercussioni sul traffico autostradale e locale con 5 chilometri di coda in autostrada e pesanti rallentamenti anche sulla statale Aurelia.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 per un ferito trasferito all’ospedale di Voltri.

Disagi anche in direzione contraria, sempre sulla A10 verso Genova e sulla A7 Genova Milano nel tratto tra Bolzaneto e l’allacciamento con la A10 in direzione Savona