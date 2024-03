Genova – Ancora una aggressione ai danni del personale dell’ospedale Galliera, ieri sera, con tre persone ferite per la reazione violenta di una giovane donna che, stanca di aspettare il proprio turno, ha iniziato ad inveire contro un’assistente e poi l’ha colpita con pugni e schiaffi per poi fare altrettanto con due inservienti intervenuti per calmare gli animi.

La donna è stata denunciata dai carabinieri ed ancora una volta salta agli onori della cronaca un episodio di violenza legato ai pronto soccorso degli ospedali.

In assenza di prove scientifiche di una improvvisa epidemia di “aggressività”, però, andrebbero verificate anche le condizioni in cui si verificano i casi che, se non possono certo essere giustificati o tollerati, possono essere compresi nei loro fattori scatenanti per cercare di non limitare la risposta delle istituzioni ad una repressione del gesto inqualificabile.

Attendere ore ed ore, doloranti e in condizioni di disagio, infatti, non giustifica di certo l’uso della violenza ma può spiegare una impennata di episodi che prima non si registrava.