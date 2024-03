Cannes (Francia) – Anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è intervenuto al Mipim di Cannes che vede nella città francese riunirsi i più importanti operatori del settore real estate, del mercato immobiliare e dell’edilizia.

“Il mercato immobiliare di Genova è stato tra i più effervescenti negli ultimi due anni – ha dichiarato Toti – il numero di compravendite immobiliari è stato molto elevato, tra i più elevati d’Italia, e ancora con prezzi di grande interesse per chi, per professione, si occupa di sviluppo immobiliare. Questo perché è evidente che gli investimenti fatti dal Governo centrale e dalla Regione Liguria sul nostro territorio fanno proiettare aspettative molto alte per il prossimo futuro”.

“Basti pensare – aggiunge Toti – che per la Liguria parliamo all’incirca, di qua alla fine del decennio, di una dozzina di miliardi di euro di investimenti: l’alta velocità tra Genova e Milano e tra Genova e Torino, l’alta capacità per le merci dal porto di Genova, la nuova diga, che consentirà l’ingresso delle nuove portacontenitori da 24 mila Teu, la stazione crocieristica di Genova, che ormai è la principale del Mediterraneo, il sistema portuale della Liguria, composto dalla Spezia, Genova e Savona con le tre stazioni crocieristiche, sfonderà quest’anno i 4 milioni di passeggeri. Oggi proprio a Genova si sta chiudendo il Salone Internazionale delle crociere, voluto proprio nella nostra città da MSC e ‘rubato’ a Miami, un risultato non da poco in questo settore”.

“Si vede un interesse da parte dei grandi investitori per il nostro territorio, soprattutto per quanto riguarda il lusso e gli alberghi, e per quanto riguarda la nautica – precisa il presidente -: la Liguria è il principale polo mondiale del settore, il distretto della Spezia e quello di Genova dedicato al refitting ospitano i cantieri più importanti del mondo. Quello ligure è un mercato davvero dinamico, e mi auguro ovviamente che questa tendenza prosegua, e non ho motivo per pensare il contrario: abbiamo bisogno ovviamente di continuare a lavorare per potenziare il nostro aeroporto e le vie di collegamento, che in Liguria sono assai complesse, anche perché interessate dal più grande traffico merci del continente europeo dopo quello di Rotterdam e Anversa. Io credo che investire oggi a Genova e in Liguria garantisca sicuramente una prospettiva di business. Il fatto che si stia andando nella direzione giusta lo dicono trimestre dopo trimestre i dati sulla crescita: il PIL della Liguria è cresciuto più della media italiana è più della media del nord- ovest, risultato non semplice da ottenere dovendosi confrontare, ad esempio, con Milano e la Brianza, e anche l’occupazione cresce di più rispetto alla media italiana e del nord-ovest”.

Regione Liguria è presente al Mipim con Liguria International attraverso due postazioni all’interno del grande stand di ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane nell’ambito del Padiglione Italiano.

Tre i progetti che Regione Liguria illustrerà agli investitori immobiliari: il complesso dell’antico hotel Angst di Bordighera, il nuovo Porto Carlo Riva di Rapallo e Villa Zanelli a Savona. La partecipazione al Mipim 2024 vede la collaborazione di Regione Liguria con il Comune di Genova, Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Camera di Commercio, Liguria International e Renzo Piano Building Workshop.