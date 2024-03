Genova – Un uomo accoltellato sulla linea 62 e una rissa sulla linea 1 che ha costretto il conducente a fermarsi e a chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Ancora una notte di ordinaria violenza sugli autobus di AMT in viaggio sulle strade del ponente genovese.

A denunciarle Roberto Piccardo, segretario regionale Ugl Fna che ha raccolto le segnalazioni dei colleghi alle prese con una situazione che diventa sempre più difficile, specie nella notte.

Nel primo episodio, avvenuto sulla linea 1 che collega piazza Caricamento con Voltri, è scoppiata una rissa in via Pieragstini che ha coinvolto diverse persone e seminato il panico tra i viaggiatori.

Il conducente ha arrestato la corsa accostando a bordo strada ed ha aperto le porte per poi chiamare le forze dell’ordine.

Poco più tardi, su un bus della linea 62 che percorreva via Avio una lite tra due persone è finita con l’accoltellamento di un uomo di 46 anni.

Sul posto sono accorse le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118.

Piccardo è tornato a chiedere maggiore sicurezza per passeggeri e personale a bordo dei mezzi pubblici.