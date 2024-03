Genova – Ancora un fine settimana da dimenticare per le autostrade di Liguria con code e rallentamenti sulle principali direttrici a causa del rientro ma anche e soprattutto dei cantieri che sono rimasti aperti nonostante le consuete rassicurazioni.

Coda sulla A7 Genova – Milano tra Bolzaneto e Busalla e tra Ronco Scrivia ed Serravalle, in direzione Milano, a causa di cantieri presenti nei tratti ormai da mesi.

Coda anche in direzione mare, sempre sulla A7 nel tratto che va da Bolzaneto all’allacciamento con la A10 Genova Ventimiglia e Genova Ovesti e sempre per un cantiere presente da mesi.

Coda anche sulla A12 Genova Livorno tra Genova Nervi e l’allacciamento con la A7 Genova Milano in direzione ponente.

Coda anche sulla A10 Genova – Ventimiglia, tra Albisola e Celle Ligure in direzione Genova ma anche tra Savona e Albisola per traffico intenso e lavori.

Automobilisti in coda anche sulla A12 Genova – Livorno tra Deiva Marina e Sestri levante in direzione Genova e sempre per cantieri e lavori ed ancora tra Rapallo e Genova Nervi e poi sino all’allacciamento con la A7 verso Milano