Genova – Chiusura temporanea per l’isola ecologica di Pra’ nel ponente genovese. La struttura resterà chiusa per importanti lavori di riqualificazione degli spazi e per interventi di manutenzione straordinaria dal 2 aprile fino al 30 giugno.

In alternativa, nel periodo del cantiere di lavori che avrà la durata di circa 3 mesi, si potrà utilizzare il Centro di Raccolta di Corso Perrone, 124 che sarà aperto anche alle utenze domestiche e non solo agli operatori commerciali. I cittadini potranno accedere al centro dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 18,30 (escluso i festivi) .

Altra alternativa sono gli Ecovan che nel Municipio Ponente sono così distribuiti:

1. Multedo Giardini J. Lennon 1° e 3° lunedì dalle 7,30 alle 11,30

2. Voltri piazza Villa Giusti 2° e 4° lunedì dalle 7,30 alle 11,30

3. Pra’ Via Martiri del Turchino 2° e 4° lunedì dalle 7,30 alle 11,30

4. Pegli Via Varenna 1° e 3° martedì dalle 13,30 alle 17,30

5. Pegli Piazza Bonavino tutti i venerdì 13,30 alle 17,30

Altre possibilità di conferimento sono:

• Centro di Raccolta Arenzano – via Pian Masino località Val Lerone,

aperta lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 8,00 alle 13,00;

venerdì dalle 13,00 alle 18,00

• Centro di Raccolta Cogoleto – via Della Pace 38

aperta lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8,00 alle 13,00

mercoledì dalle 13,30 alle 18,30

Rimangono sempre a disposizione per il conferimento sono l’isola ecologica di Volpara, in Lungobisagno Dalmazia e quella di Pontedecimo in via Girolamo Gastaldi.

E’ possibile, inoltre, prenotare il servizio di ritiro gratuito a piano strada telefonando al numero verde 800 95 77 00.

Per ulteriori informazioni clicca qui: