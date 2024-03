Uscio (Genova) – La badante che doveva aiutarla in casa muore improvvisamente e lei non riesce a chiamare i soccorsi. La chiamata di una parente per accertarsi delle condizioni della pensionata ha permesso di scoprire il tragico episodio avvenuto nell’abitazione di una ultra centenaria non autosufficiente cui la famiglia aveva messo a disposizione una persona in grado di aiutarla nelle faccende di casa e nella cura delle necessità.

La badante, una donna di 77 anni, è improvvisamente deceduta, probabilmente per un malore, e l’anziana non riusciva a chiedere aiuto.

Per un’intera giornata è stata costretta a restare accanto dal cadavere, impossibilitata a muoversi in autonomia.

Fortunatamente la chiamata della parente ha permesso di far scattare i soccorsi.

Per la badante non c’era più nulla da fare e la pensionata è stata soccorsa e affidata ai parenti che sono arrivati.