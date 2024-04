Genova – Scene di panico mercoledì mattina alla Foce, per la precisione in via Ruspoli, dove un uomo di 38 anni ha dato in escandescenze.

Il 38enne è prima entrato all’interno di un supermercato, si è messo a bere due birre tra gli scaffali e, una volta che i dipendenti gli hanno chiesto di andarsene, ne ha picchiato uno di loro. Non contento, è fuggito e ha distrutto un dehor di un locale che si trova di fianco al supermercato.

Sul posto sono arrivate alcune pattuglie di polizia. Alla vista degli agenti, l’uomo li ha iniziati a spintonare senza calmarsi. Soltanto in seguito i poliziotti sono riusciti a riportare la situazione alla normalità, fermando il 38enne e portandolo in questura.