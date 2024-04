Moconesi (Genova) – Ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada per poi ribaltarsi più volte nelle fasce sottostanti. Brutta avventura fortunatamente a lieto fine, ieri sera, per un 56enne a bordo di una vettura che percorreva via Serra, nella zona di Moconesi alta.

L’uomo ha perso il controllo dell’auto per cause ancora da accertare ed è precipitato ribaltandosi più volte.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20,30 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 della Croce Rossa di Cicagna.

I pompieri hanno estratto dalle lamiere contorte sia l’uomo che il suo cane che è rimasto a sua volta ferito.

Il padrone è stato trasportato all’ospedale di Lavagna mentre in cane è stato affidato alle cure di un veterinario.