Genova – Una pensionata è stata colpita da un camion mentre stava per attraversare la strada in via Moresco, nel quartiere genovese di Marassi. E’ quanto accaduto nella mattinata di oggi, martedì 9 aprile.

Nell’impatto la donna ha sbattuto la testa per terra ed è stata soccorsa dai sanitari del 118, giunti sul posto con un’automedica e con un’ambulanza. Dopo le prime cure, la pensionata è stata trasportata all’ospedale San Martino in codice giallo, di media gravità.

Sul posto anche la polizia locale, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.