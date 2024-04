Genova – Ripartono i laboratori gratuiti di grafica e fumetto e per diventare writer al circolo Pianacci del Cep di Pra’.

Dal 17 aprile, presso il Circolo ARCI Pianacci, si terrà il laboratorio di illustrazione e fumetto, dalle 16,30 alle 18,30, per due mesi.

Il laboratorio, tenuto da Federico Bonfiglio, è rivolto a giovani dagli 11 ai 17 anni.

L’accesso al laboratorio è gratuito e a numero limitato

A maggio, invece, con date da definire insieme agli iscritti, partirà il corso di writing, tenuto da Web3, Andrea Castagnino.

I corsisti potranno usare due lavagne di 30 metri x 2 che sono due muri dell’Area Pianacci utilizzate, da 4 anni, per i corsi di writing e per i muri di libera espressione.

Il corso è rivolto a giovani tra i 12 e i 17 anni.

I due laboratori sono realizzati nell’ambito del progetto “Remind the gap”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con SMACK!

Anche per il 2024 al Circolo Arci Pianacci, proseguono le attività continuative con l’area aperta tutti i giorni e gli spazi del circolo circa 300 giorni l’anno per progetti di rete, animatori che accolgono per il gioco libero i minori, spazi per famiglie, proposte, in diversi percorsi progettuali, di offerte ludiche, sportive, sociali per anziani, adulti, giovani. Vi presentiamo, di seguito, due delle tante iniziative per il 2024.

Per Info e/o prenotazioni contatti via whatsapp al 3476419212 – mail: corsi@pianacci.it

L’Hub Artistico Pianacci

Il Circolo ha scelto, da anni, di sposare alcuni ambiti culturali o sociali, declinandoli in progetti e attività, adatti a favorire occasioni e opportunità. Per la città, il ponente e, soprattutto, per il Cep.

“Uno degli ambiti a cui teniamo molto – spiegano al Pianacci – è quello dei laboratori e iniziative su alcune arti giovani e per giovani. In particolare il fumetto/illustraizone e il writing. Pensiamo che non solo favorire iniziative, ma dare anche una continuità, creare scambi frequenti tra persone interessate a queste discipline, strutturare laboratori che siano dei piccoli corsi in maniera costante negli anni, siano un modo per favorire la creazione di luoghi di cultura in città. E, per quanto riguarda noi, al Cep. Luoghi dove sia possibile incontrare altri artisti, ragazzi/e interessati e appassionati alle arti proposte anche in luoghi “decentrati”.

Per fare questo il Circolo ha sviluppato collaborazioni e progettualità nelle quali propone queste due arti in diverse modalità

I percorsi sono promossi ed organizzati confrontandosi con molte delle realtà sociali, associative, scolastiche, istituzionali del ponente in modo da essere una occasione al servizio sia dei singoli che dei vari circuiti che si dedicano, con vari titoli ed approcci, all’educazione per i giovani.

Questi laboratori sono pensati per essere, oltre che occasione di espressività, anche occasioni di imparare tecnicamente specifici linguaggi artistici.

Il laboratorio di illustrazione/fumetto è il quarto dopo tre realizzati con Enrico Macchiavello, noto per le sue iconiche pubblicità Ceres.

Con il fumetto sono stati realizzati anche altri singoli eventi come incontri con disegnatori che hanno prestato le loro matite a Topolino (es. Francesco D’Ippolito) o autori di Graphic Novel (es. Stefano Tirasso) che si sono prestati ad iniziative al Cep, laboratori in alcune scuole e altre iniziative. La palla passa, con questo corso, all’illustratore Federico Bonfiglio che ha al suo attivo diversi lavori e, soprattutto, corsi con giovani interessati all’ arte del disegno

Il writing è una arte urbana, e delle “periferie” (qualunque significato sia rimasto attaccato a questo termine) e per questo è fisiologicamente adatta ad essere un linguaggio da promuovere nella città di ponente. Il writing è una cultura, una tecnica artistica, una modalità espressiva e in tal senso deve poter essere approcciata in diversi modi: libero, professionale, espressivo, pubblico, individuale.

Il fumetto è una arte giovane, che permette un approccio diretto e libero ai giovani, favorisce l’espressione e il contatto con tematiche sociali e culturali. Un “media” creativo, multiforme e sempre attuale e che interessa tutti.

Per il corso di writing anche quest’anno il docente sarà Andrea Castagnino, in arte Web3, genovese, autore di ambito nazionale che ha al suo attivo tantissimi lavori in città come il murales di Don Gallo dai Giardini Luzzati, il murales visibile a Sampierdarena passando per Lungomare Canepa, per un negozio di articoli di pesca e molti altri.

Per il writing il Circolo Pianacci è anche promotore, insieme agli artisti Drina e GiulioGol, del primo Patto di Collaborazione che ha dato origine ai primi Muri di Libera espressione Genova, una grande parte siti in Via Novella e una parte, per i più piccoli, nell’Area Pianacci.

L’Area Pianacci è anche una mostra aperta di grandi lavori di murales e writing realizzati in diversi eventi da artisti nazionali come Weik e MrWany oltre a lavori di Drina, GiulioGol, BDS Crew e un murales dello stesso Enrico Macchiavello. Nell’Area sono presenti anche lavori di giovani artisti.

Diverse sono state anche le iniziative laboratoriali realizzate con i ragazzi per pensare e realizzare murales insieme a Drina.