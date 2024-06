Genova – Una vittoria dedicata anche al parroco che aveva aperto la chiesa agli allenamenti quella ottenuta dalla Pro Recco Karate Genova Nervi ai campionati italiani di Kata, categoria esordienti. A pochi mesi dall’importante appuntamento sportivo un problema alla palestra aveva causato la sospensione degli allenamenti e don Valentino, parroco della chiesa di San Giuseppe, aveva deciso di far allenare i ragazzi in chiesa, scatenando reazioni opposte tra i parrocchiani e non solo.

Oggi la squadra della Pro Recco Karate Genova Nervi può vantare i nuovi titoli, con i premi vinti a livello italiano nella categoria femminile di Kata esordienti, e guardare avanti con molte speranze di nuovi piazzamenti di pregio.

Le protagoniste dell’impresa sono Emma Taddeu e Caterina Viacava, insieme ad Alice Rivara e Cecilia Filippello ed ancora Alessio Arriku e Nicola Milano.

Hanno lavorato sodo con i loro allenatori e preparatori atletici ma certamente avranno ringraziato don Valentino che, ancora una volta, ha compreso l’esigenza dei suoi ragazzi e non ha esitato a prendere una decisione certamente non facile ma che si è rivelata “la cosa giusta da fare”.