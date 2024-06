Genova – Un uomo di 62 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine a seguito di indagini condotte per far luce sui maltrattamenti subiti dall’anziana madre, che più volte si era recata all’ospedale senza chiarire i motivi delle sue contusioni e lesioni.

Nell’ultimo di questi episodi, la donna aveva riportato una frattura alle vertebre lombari e l’uomo era stato portato in psichiatria. In passato il 62enne aveva anche minacciato i vicini della sua abitazioni a Sestri Ponente di far saltare in aria il palazzo con il gas.

I poliziotti l’hanno arrestato proprio dopo l’ultimo episodio: una volta dimesso dal reparto di psichiatria, si era recato presso la struttura dove era ricoverata la madre pretendendo di vederla e minacciando i sanitari presenti.