Genova – Un lupo a passeggio in via Monterosa, sulle alture di Marassi. L’avvistamento è stato fatto ieri sera, intorno alle 23,30 da alcuni resdenti che stavano rientrando in auto e si sono trovati davanti la sagoma scura dell’animale.

Qualche interminabile secondo di reciproca osservazione e poi l’animale si è allontanato tranquillamente.

Un incontro che, come sempre in questi casi, ha scatenato l’allarme di alcuni e l’entusiasmo di altri, a seconda del proprio punto di vista sulla diffusione di questi animali, da sempre circondati da un alone di negatività che non trova alcuna giustificazione in anni e anni di convivenza del tutto pacifica.

Probabilmente, spiegano gli esperti, si tratta di un giovane esemplare “in dispersione” ovvero che ha abbandonato il branco di origine per cercare un nuovo territorio, un compagno o una compagna e fondare un nuovo branco.

In questo periodo i lupi sono particolarmente attivi e attenti a stare lontani dai territori di altri branchi per non correre il rischio di essere attaccati e uccisi perché riconosciuti come “estranei”. Poiché i branchi hanno ormai occupato la zona “a monte” probabilmente questo esemplare si è avvicinato alle zone abitate che diversamente fuggirebbe avvertendo il pericolo della presenza umana.

Ad attirare in zona l’animale, quasi certamente un singolo individuo, potrebbe anche essere stata la fame visto che i lupi, cacciando in gruppo, fanno molta più fatica a cercare cibo da soli e per questo si “accontentano” più facilmente di spazzatura o di cibo lasciato magari per i gatti o comunque non predato.

E’ anche in questa fase che, avvicinandosi ai luoghi abitati, i lupi diventano più “opportunisti” entrando nei giardini per mangiare il cibo dei cani o dei gatti e, più raramente, di piccoli animali facilmente predabili come galline, conigli.

Il consiglio, in questi casi di incontro, è quello di stare fermi e lasciare che sia il lupo a decidere la via di fuga.

Negli anni scorsi analoghi avvistamenti avevano interessato il greto del Bisagno e le alture della città

(Foto di Giada Fedele)