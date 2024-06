Promette di avere un gusto deciso e nel contempo di ricordare il mix di erbe tipico della cucina ligure, il prebuggiun (o preboggion) ma è un amaro a base alcolica. Nasce l’Amaro Sarvaego e gli ingredienti che lo compongono sono un mix sapientemente costruito per creare un sapore del tutto nuovo: erbe prebuggiún, limone, maggiorana, origano, rosmarino, timo, pepe, cardamomo, assenzio, liquirizia e anice stellato.

Anche la presentazione strizza l’occhio alla Liguria visto che spiega che l’Amaro Sarvaego “è un amaro innovativo e al tempo stesso legato alla tradizione, caratterizzato da una personalità indomita, spontanea e selvatica, proprio come il popolo ligure”.

A idearlo, sono i quattro giovani liguri Enrico Valle, Matteo Crispino, Giuseppe Cabona e Daniele Giovanelli,fondatori di Brainfusion S.r.l.

Una bevanda dal sapore deciso, che conquista subito il palato grazie a un inizio delicatamente dolce, per concludersi con un finale amarognolo ed elegante.

Amaro Sarvaego si presta per essere gustato in purezza, con ghiaccio e una scorza d’arancia, ma lo si può rendere rinfrescante con l’aggiunta di acqua tonica, oppure intrigante con il succo di mirtillo rosso.

“Amaro Sarvaego è espressione del territorio ligure, delle genti, della nostra appartenenza – racconta Matteo Crispino, tra i fondatori di Brainfusion S.r.l. – . Il viaggio tra le erbe spontanee dà vita al nostro amaro. Dopo Prebugin, il primo gin creato con il prebuggiún, abbiamo pensato di realizzare un amaro per accompagnare il momento del dopocena, sempre con l’idea di raccontare in una bottiglia il carattere forte e genuino dei liguri”.

Un amaro pensato da persone provenienti dal territorio non poteva che chiamarsi sarvaego, che in dialetto genovese significa proprio “selvatico”, “libero”.

Infatti, gli imprenditori Enrico Valle, Matteo Crispino, Giuseppe Cabona e Daniele Giovanelli, che hanno creato Prebugin, il primo London Dry Gin composto da erbe prebuggiún, (medaglia di bronzo ai Gin Awards 2023 per la categoria Best Idea Concept), ora hanno pensato a un amaro che fosse espressione della cultura ligure: spontanea, selvatica e combattiva, proprio come il popolo ligure che si è sempre contraddistinto per la sua spontaneità e lo spirito combattivo.

Amaro Sarvaego è un’avventura che porta a scoprire i profumi intensi e i sentieri selvaggi della Liguria; risveglia tutti i sensi e riporta in contatto con la natura più autentica.

Prodotto tramite l’infusione delle botaniche in soluzione idroalcolica, con successiva pressatura e miscelazione dei vari infusi per la creazione del composto finale, a cui viene aggiunto lo sciroppo, è composto da alcol da cereali a 96,4°.

Amaro Sarvaego è distribuito in e-commerce, on-trade ed enoteche specializzate al prezzo di 28 euro.