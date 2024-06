Savona – Raffica di interventi di soccorso per persone ubriache, nella notte appena trascorsa, nelle varie località della provincia di Savona.

Il personale del 118 ha risposto, con invio di ambulanze, per almeno 7 diversi casi nei quali persone completamente ubriache erano state segnalate chiamando i soccorsi al 118.

Per lo più giovani e giovanissimi, gli ubriachi sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale ma alcuni hanno preferito firmare per evitare il ricovero.

Affidati ad amici e parenti sono tornati a casa sani e salvi e questo è lo “scopo” del soccorso.

In alcuni casi, però, le persone ubriache al punto da non reggersi in piedi, si sono allontanate prima dell’arrivo dell’ambulanza.

In questo caso si spera che almeno non si siano messe alla guida di auto e moto considerando che un numero sempre crescente di incidenti anche molto gravi è causato da persone che avevano bevuto troppo.