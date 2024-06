Genova – Nascondevano in cada una vera e propria centrale dello spaccio ma sono stati scoperti ed arrestati. Una coppia di genovesi di circa 30 anni è finita nella rete dei controlli dei carabinieri contro lo spaccio.

I due, con precedenti specifici sono stati fermati per un controllo e l’uomo è stato trovato in possesso di modiche quantità di marijuana e cocaina.

Una volta accompagnati in caserma per gli ulteriori accertamenti, però, i controlli sono stati estesi alle abitazioni con perquisizioni domiciliari (a casa della madre dell’uomo dove egli aveva dichiarato domicilio ed una a casa della compagna dove poi effettivamente dimorano).

I carabinieri hanno quindi trovato 200gr di marijuana, 4 gr di cocaina in polvere; 150gr di crack in cristalli; 750gr di hashish suddivisa in panetti; 12gr di frammenti di estratto di cannabis; 5 fiale di morfina; 100gr di MDMA; 15gr di funghetti allucinogeni e tutto il materiale necessario al confezionamento delle dosi. I due sono stati trasferiti rispettivamente presso il carcere di Marassi e quello di Pontedecimo.