Genova – Aveva pensato di passare inosservato e di rubare un borsello ad un turista che stava tranquillamente mangiando in un ristorante di Porta Soprana ma non si è reso conto di essere tenuto “sotto controllo” dei carabinieri che, avendolo riconosciuto per i suoi precedenti, lo stavano osservando.

L’uomo si è avvicinato ad un uomo che aveva il borsello appeso allo schienale della sedia e ha cercato di rubarlo ma i carabinieri sono scattati e lo hanno bloccato prima che potesse fuggire con la refurtiva.

Il borsello è stato riconsegnato al turista e il ladruncolo è stato portato in caserma e denunciato.